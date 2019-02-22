【專家樓評】張翹楚：香港開闢土地　宜配合大灣區規劃

粵港澳大灣區發展規劃綱要剛出台一天後，另一邊廂，香港發展局召開記招有關建議優先推行8個土地選項，但兩大方案的互動討論卻欠奉。



其實，兩個方案都對香港日後發展有着深遠的影響，大灣區的規劃是區域發展的定位、未來區域發展的方向指導，從中能窺探香港與周邊城市未來良＿性競爭與合作共贏的方向，關係着香港對外較勁的本錢。



而8個土地選項就象徵着香港匱乏的土地資源在功能上的分配與及開闢土地資源的時間表。打個比喻，香港就好像大灣區裡面的一個水瓶，大灣區帶來的機遇就如不斷注入的水，若然水瓶滿了，當然水就會往外流。



香港的土地開闢除了爭分奪秒，更要跟大灣區的其它城市對接，否則，大灣區的其它城市在地域功能互動上就會勝於香港。因此，希望政府在落實所有的土地規劃選項前，能充分考慮香港在灣區地域上的功能定位與對接計劃。



資深測量師張翹楚



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

