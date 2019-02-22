致富智庫：股神軍師95歲　長壽及成功秘訣原來係...

「股神」巴菲特現年已88歲，其多年拍檔、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)更長壽，今年已屆95歲高齡。雖然年紀不輕，但他們依然行動自如、說話清晰，確實難能可貴。那麼，他們的「長壽秘訣」是甚麼呢？芒格上周就透露了...



【長壽秘訣】

他說：「今時今日人們對尋找生命的奧秘充滿着疑問，怎樣能夠活得開心又長壽？其實，答案很簡單，就是要『簡單』。」以下是他的長壽秘方：



●「你沒有太多嫉妒。」

●「你沒有太多怨恨。」

●「你不要入不敷支。」

●「儘管你有麻煩，仍要保持愉快。」

●「你與可靠的人打交道。」

●「你做你應該做的事。」

●「所有這些簡單的規則都能讓生活變得更好。就是那麼平凡。」



芒格說：「保持愉快是明智的做法，不要被負面情緒充斥。當你完全陷入深深的仇恨和怨恨時，你會開心嗎？當然不能。那為甚麼要接受不開心呢？」



講起「與可靠的人打交道」，巴菲特與芒格可謂星星相識，他們在1959年認識，當時巴菲特28歲；芒格35歲。此後就一直拍檔至今。



若論及長壽秘方，相信沒有人能學「股神」！巴菲特的「高脂飲食」無人不知，每日早餐是麥當努快餐，更每日平均飲5支可樂。



為何「股神」喜歡漢堡包、雪糕、可樂等高脂食品？他曾打趣地說：「我翻查過統計，6歲是死亡率最低的年齡級別，所以我要保持6歲時的飲食習慣，這是最安全的。」



【成功秘訣】

芒格不僅長壽，亦是有成就的人，外界估計身家約17億美元。他早年也曾分享過「成功秘訣」，不妨回顧一下：



●要成功？方法只有一個：勤力

「只有不斷嘗試、保持學習，才能不斷向上流動。絕不要以為自己很聰明，這往往是輸家的想法。」



●專注

「在學校時，老師會教導學生要多元化，多點認識不同事物，但要成功，必須是某方面的專家。」



●生命會給你考驗，要學懂反擊及從中學習

「沒有人一生中沒有風浪，怎樣能令你無堅不摧？就在於你怎樣應對逆境。須知道世界從來都是殘酷的，除了家人外，沒有人會刻意可憐你。若不如意，可以傷心，但不要傷心太久，時間不會等你。」



●不用羨慕他人

「當你覺得別人很聰明時，其實也只是普通人而已，因為能改變世界的人只是極少數，做人不需要妄自菲薄，做自己喜歡的事就可以了。」



●樂觀面對

「人生太多難題了，笑着也要面對，哭着也要面對，為何不選擇樂觀呢？如果遇上不如意的事，不妨想一想著名音樂家莫扎特，他病困交加而英年早逝，你能差過他嗎？」

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