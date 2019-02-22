二手樓價指數連升兩周　最新報170.87點

二手樓價持續上升，中原城市領先指數CCL報170.87點，按周上升0.28%，為連續第2周上揚。該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.53點，按周亦上升0.68%。



分區方面，新界東樓價連升3周，是四區樓價中首個回升。新界東CCL_Mass報182.64點，按周升0.79%，連升3周共3.62%。新界西CCL_Mass報154.2點，按周下跌1.23%，近5周持續一升一跌，並企穩於154點水平。



上周新界兩區齊升，兼新界東樓價單周反彈。今周則港九市區齊升，兼九龍樓價升幅顯著。九龍CCL_Mass報168.98點，按周升2.01%，升幅為37周最大。港島CCL_Mass報178.15點，按周升0.6%。

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