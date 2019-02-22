歐股早段靠穩　Pearson升逾3%

歐洲股市靠穩，英國富時100指數升0.14%，報7,177點；德國DAX指數升0.04%，報11,427點；法國CAC指數升0.07%，報5,199點。



資源股表現跑贏大市，必和必拓(BHP Group)股價升2.08%；英美資源集團升1.82%；嘉能可升1.67%；智利銅礦公司Antofagasta升1.01%。



法國科技公司Sopra Steria Group業績勝預期，去年度收入升6.9%；其股價早段急漲10.74%。



德國金融公司Wirecard股價升3.33%；此前監管機構禁止對該公司股份進行沽空。



英國教育公司Pearson去年度稅前盈利升18%；股價漲3.01%。



【16:02】歐股開市缺方向，英國富時100指數升0.05%，報7,169點；德國DAX指數變動不大，報11,421點；法國CAC指數跌0.1%，報5,190點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm