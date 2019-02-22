短炒再現！嘉湖山莊車位兩個月帳賺逾24萬

天水圍嘉湖山莊車位再現短炒個案。祥益謝利官表示，屋苑景湖居一個地庫單號車位，原業主於去年12月底以100萬港元購入，以「確認人」身份放售，叫價125萬元。



其後「確認人」完成轉名手續，並隨即獲買家洽購，微減7,000元，成交價124.3萬元，不足兩個月，帳面賺24.3萬元。



嘉湖山莊車位價格去年中開始急升，短短兩個月內創出約10次新高，同年7月下旬更錄得167.5萬元的紀錄新高。當時市場屢錄短炒獲利個案。



然而，踏入去年8月，做價即掉頭回落，去年底更跌破「一球」，低見91萬元，市場亦接連出現蝕讓個案，有車位在3個月內貶值逾26%。不過，踏入2019年，情況已有好轉，現時放盤叫價120萬元起。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm