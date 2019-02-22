【市後重點睇】布油重上67美元　道期靠穩

美匯指數回至96.5，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)報6.722，圓匯企110.7，歐元升至1.134，英鎊企1.303。金價反覆企1,325美元。布油及紐油分別回升至67.1美元及57.1美元水平。道指期貨升29點。



●市後關注點

-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)終值

-21:15 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克出席研討會致詞

-21:30 加拿大12月零售銷售

-23:15 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯參與題為貨幣政策的小組討論

-23:30 歐洲央行行長德拉吉講話

-周六凌晨01:00 美國聯儲局副主席克拉里達就政策、工具與溝通機制發表講話

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-周六凌晨02:30 美國聯儲理事夸爾斯、費城聯儲銀行行長哈克、美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德參與資產負債表的小組討論



●恒生指數全日升186點或0.65%，報28,816點；全周累漲915點或3.2%。中興通訊漲12.8%。https://bit.ly/2U1jHsd

-中國中藥指GMT報告嚴重誤導，股價半日跌3%。https://bit.ly/2Enzw74



●A股快報：滬綜指飆1.9%，收市升穿2,800點關；創業板指進入牛市。https://bit.ly/2tzkox4



●亞洲股市：日股收跌38點，全周漲2.5%。https://bit.ly/2SRuKYj



●歐股三大指數開市個別發展。https://bit.ly/2XhDDsL



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●【即市分析】

-小米追落後博唔博得過？https://bit.ly/2TcRD7K

-「三桶油」仲追唔追得過？https://bit.ly/2TaQc9Y



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●傳巴里克黃金曾研究聯手Newcrest收購Newmont。https://bit.ly/2BImNdd



●ASM太平洋：半導體行業或現調整，將大大受惠5G。https://bit.ly/2NmFhVA



●華僑永亨銀行去年多賺15%，創新高。https://bit.ly/2GXvtAc



●二手樓價指數連升兩周，最新報170.87點。https://bit.ly/2SVfnOw

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