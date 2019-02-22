【市後重點睇】布油重上67美元　道期靠穩

2019年02月22日 16:11
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    (美聯社圖片)

    美匯指數回至96.5，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)報6.722，圓匯企110.7，歐元升至1.134，英鎊企1.303。金價反覆企1,325美元。布油及紐油分別回升至67.1美元及57.1美元水平。道指期貨升29點。

    ●市後關注點
    -18:00　歐元區1月消費物價指數(CPI)終值
    -21:15　美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克出席研討會致詞
    -21:30　加拿大12月零售銷售
    -23:15　美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯參與題為貨幣政策的小組討論
    -23:30　歐洲央行行長德拉吉講話
    -周六凌晨01:00　美國聯儲局副主席克拉里達就政策、工具與溝通機制發表講話
    -周六凌晨02:00　美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報
    -周六凌晨02:30　美國聯儲理事夸爾斯、費城聯儲銀行行長哈克、美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德參與資產負債表的小組討論

    ●恒生指數全日升186點或0.65%，報28,816點；全周累漲915點或3.2%。中興通訊漲12.8%。https://bit.ly/2U1jHsd
    -中國中藥指GMT報告嚴重誤導，股價半日跌3%。https://bit.ly/2Enzw74

    ●A股快報：滬綜指飆1.9%，收市升穿2,800點關；創業板指進入牛市。https://bit.ly/2tzkox4

    ●亞洲股市：日股收跌38點，全周漲2.5%。https://bit.ly/2SRuKYj

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    ●傳巴里克黃金曾研究聯手Newcrest收購Newmont。https://bit.ly/2BImNdd

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