維珍妮越南新廠年中投產　深圳主力做研發

內衣生產商維珍妮(02199)主席洪游奕表示，短期內沒有計劃於其他國家或地區設廠，於2020年前仍會主力發展越南生產基地，並預料越南第4及第5個廠房可於今年中投產。



截至去年9月底中期，按銷售額計，越南廠房和深圳廠房產能佔比分別為52%及48%；相信越南第4及第5個廠房完全投產，越南廠房產能能逐步提升至8成。



他指出，現時越南及深圳整體年產能約1億件；若越南5個廠房的產能滿負荷生產，料內衣產能比現時增加8成至9成。隨着內地人工成本上漲，部分廠房產能已續遷到越南，現時深圳廠房主力做研發工作。



集團未受中美貿易戰影響，因旗下產品並不在徵稅清單內。在內衣市場有固定需求下，估計未來客戶訂單會穩中有升。



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