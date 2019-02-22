【fb直播】A股急升　港股咪亂沽？聽羅尚沛分析！

隔晚美股回落，港股周五(22日)早段無晒力水，但午後內地股市急升，恒指亦跟隨倒升，市場係咪炒定內地3月兩會或有好消息出台？倘中美貿易談判有進展，後市可以趁機衝上幾多點？



小米及三星齊發布新手機，帶動相關板塊氣氛，瑞聲科技(02018)受追捧，仲追唔追得過？5G概念股炒唔停，中興通訊(00763)爆升，仲有無向上動力？



中國中藥(00570)被沽空機構GMT狙擊，指財務及公司管治出問題，雖然管理層否認，但股價仍大插，是否不宜沾手？醫藥股前景一般？



另外，新高教集團(02001)周四(21日)亦遭沽空機構空城研究發表報告狙擊，被指誇大純利，其他教育股會否受拖累？



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