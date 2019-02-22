香港1月基本通脹率按年升3%

政府統計處公布，2019年1月份整體消費物價按年升2.4%，較去年12月相應升幅2.5%稍低，主要是由於政府1月開始提供電費補貼。剔除所有政府一次性紓困措施影響，1月基本通脹率按年升3%，高於去年12月的2.9%，主要是外出用膳費用及家庭服務費用升幅擴大。



其中，食品類別按年升4.2%、煙酒升3.1%、住屋上升3%、雜項服務升2.9%、外出用膳上升2.7%、交通上升2.3%、雜項物品上升1.3%和衣履上升0.3%；錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌4.6%和耐用物品下跌2.2%。



政府發言人表示，1月份基本通脹率很大機會因為農曆新年在不同時間出現而被扭曲。短期而言，通脹的上行風險應會繼續受控。近期新訂住宅租金的調整對整體通脹應有緩和作用。此外，環球經濟增長減慢，加上較早時美元兌其他主要貨幣升值，應能令外圍價格壓力受控。

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