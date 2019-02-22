【今日破位表】半新股鑊氣足　優品360累升1倍

港股今日(周五)先跌後回升，恒指再有186點進帳，以28,816點收市，主板成交1,091億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有36隻，股價創52周新低的股份僅有16隻，反映市底仍然偏強。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



半新股鑊氣十足，上月掛牌的優品360(02360)即市創出2元的上市新高，較招股價1元高一倍，收市仍升15.6%報1.99元。恒達科技(01725)、寶寶樹(01761)、永升生活服務(01995)及海底撈(06862)亦齊齊破頂。



中資券商股強勢畢呈，中金公司(03908)、中信建投証券(06066)、招商證券(06099)及HTSC(華泰證券)(06886)齊齊創出52周新高，收市升幅介乎4至8%不等。

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