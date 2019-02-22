富智康發盈警　料2019年挑戰持續

富智康集團(02038)發盈警，預計截至2018年全年度營業額將超過148億美元。然而，期內料錄得虧損約8.7億美元或以下，相比2017年同期虧損5.25億美元。



集團指出，虧損增加主因是外匯相關虧損增加、若干上市公司投資的總公平值變動錄得重大虧損、商譽亦錄得重大減值虧損，以及一家主要聯營公司的權益相當可能錄得重大減值虧損。



另外，集團預期2018年度可換股票據將錄得公平值虧損約4,480萬美元或以下，自2017年底直至2018年所面對的挑戰，可能會持續至2019年。然而，於2019年期間，營運開支料減少，一般毛利率壓力亦將會減輕。

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