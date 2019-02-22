鰂魚涌海裕街地皮准建酒店及零售物業

太平協和或相關公司的鰂魚涌海裕街以北一幅佔地逾12.95萬方呎地皮，早前向城市規劃委員會提出興建酒店及零售綜合發展，提供400間客房，申請今日(22日)獲該會通過。



上述地盤擬建5幢10至13層高物業，地積比率4.4倍，總發展樓面約40萬方呎，酒店面積佔逾18.88萬方呎。另設逾12.4萬方呎樓面作食肆及零售用途，寫字樓面積則逾8.68萬方呎。根據後續的換地協議，有關發展將容許一條沿鰂魚涌海濱花園10米闊的長廊，供公眾享用。



資料顯示，申請人原先持有的海裕街海旁私人土地，曾於2017年計劃興建25層高「頂心杉」工廈，但公眾關注海濱長廊將被截斷。最後與發展局達成共識，進行原址換地作優化海濱發展。

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