【中環剝花生】樓市好友淡友「大對決」？
2019年02月22日 17:15
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有人話，香港樓市一早爆煲，樓價將會大跌，今年第三、四季會跌番去10年前個價位；負資產、撻訂潮、銀行call loan陸續有來‧‧‧
又有人話，去年年尾先確認跌勢嘅二手市，依家已經由谷底回升，樓市應該會輾轉向上，只係經濟動盪，升勢唔會一帆風順.....
即係點？你信邊個？今集《中環剝花生》請來一個大好友汪敦敬，一個大淡友沈振盈，一齊食住花生討論，睇吓會擦出乜花火！歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
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