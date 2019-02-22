【中環剝花生】樓市好友淡友「大對決」？

有人話，香港樓市一早爆煲，樓價將會大跌，今年第三、四季會跌番去10年前個價位；負資產、撻訂潮、銀行call loan陸續有來‧‧‧



又有人話，去年年尾先確認跌勢嘅二手市，依家已經由谷底回升，樓市應該會輾轉向上，只係經濟動盪，升勢唔會一帆風順.....



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