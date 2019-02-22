羅兵咸永道：2018下半年錄40家TMT企業上市

會計師行羅兵咸永道發布2018年下半年中國科技、媒體及通訊行業(TMT)企業首次公開招股(IPO)資料，結果發現IPO數量有40宗，合共集資1,681億元人民幣；2018全年總融資額達2,259億元人民幣，是2017年度的3倍，其中中國鐵塔(00788)、小米集團(01810)及美團點評(03690)為2018年下半年融資額最大的中國TMT企業IPO。



羅兵咸永道全球、中國內地及香港科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然表示，融資總額大幅上升，是基於眾多TMT獨角獸企業於2018年度赴香港及海外上市，亦使香港成為去年全球最熱的IPO融資市場之一。



他預計，隨着全球經濟增速放緩、中美貿易磋商等不明朗因素影響，2019年中國TMT企業赴香港及美國資本市場上市情況將有所放緩。



另邊廂，去年11月內地宣布在上海交易所設立科創板並試點註冊制，該行中國科技、媒體及通訊行業主管合夥人高健斌認為，科創板的設立將為內地科創企業創造一個全新的融資平台，也將成為中國資本市場的「創新試驗場」，對未來資本市場改革發揮非常重要的示範作用。而試點註冊制、遵循市場導向、放寬盈利要求、包容多元化的公司治理等一系列政策的推出，將為科創企業在內地上市創造更多的機遇。



他預料，TMT企業仍將在2019年的上市企業中佔據主導地位，半導體、人工智能、雲計算、5G網路以及工業4.0概念企業等將繼續引起市場關注。

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