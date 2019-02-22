【北水追蹤】大買券商股　建行繼續捱沽

港股今日(周五)先跌後回升，恒指收市報28,816點，升186點，成交1,091億元。港股通成交額約133億元，較上個交易日增加約2億元，佔主板成交額12%；南下資金淨流入13.2億元人民幣。



建設銀行(00939)繼續成為北水力沽的對象，其港股通錄得淨流出4.3億元，為全日淨流出最多的個股。其次為騰訊控股(00700)，其港股通淨流出2.82億元。另股價急升12%的中興通訊(00763)，其港股通亦錄得淨流出4,716萬元。



不過，同為內銀股，中國銀行(03988)港股通錄得淨流入1.44億元。



A股走勢大勇，中資券商股及內險股繼續吸金。中信証券(06030)及中國平安(02318)港股通分別錄得淨流入3.5億元及2.22億元，前者為全日淨流入最多的個股。此外，中國太平(00966)、中國銀河(06881)及中金公司(03908)港股通分別錄得淨流入8,782萬、4,856萬及6,652萬元。

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