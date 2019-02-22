聯交所股權變動資料顯示，虎都(02399)於2月20日獲Mighty Mark Investments Ltd增持1,860萬股，最新持股數目4,256萬股。



中國通信服務(00552)於2月18日獲摩根大通增持276萬股，最新持股數目約1.67億股。



優越集團(01841)於2月19日獲聯合集團(00373)增持992萬股，最新持股數目2,077萬股。



滙豐控股(00005)於2月20日獲Stevenson Ewen James增持10萬股，最新持股數目10萬股。



美亞娛樂資訊(00391)於2月20日獲李國興增持50萬股，最新持股數目約31.15億股。



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海螺創業(00586)於2月20日被安徽海螺創業投資有限責任公司減511持萬股，最新持股數目約1.22億股。



利時集團(00526)於2月19日及20日被Mighty Mark Investments Ltd合共減持約1.66億股，最新持股數目約16.89億股。



北京京客隆(00814)於2月22日被工銀國際資產管理減持9萬股，最新持股數目1,270萬股。



新晨動力(01148)於2月20日被鄧普頓資產管理減持292萬股，最新持股數目7,398萬股。



映客互娛(03700)於2月19日被昆侖集團減持1,440萬股，最新持股數目1.23億股。



浙江滬杭甬(00576)於2月19日被貝萊德減持1,389萬股，最新持股數目約1.27億股。



福萊特玻璃(06865)於2月19日被中國華融資產管理減持400萬股，最新持股數目5,398萬股。



隆基泰和智慧能源(01281)於2月21日被China Create Capital Ltd減持3,540萬股，最新持股數目9,075萬股。

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