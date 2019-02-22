你想Dream Home：90後劏房租客　上車靠自己

今期《你想Dream Home》將以全新形式，讓年輕人細說上車的心路歷程及置業秘訣。打頭陣是藝術蛋糕師文慧詩(Manci)。她既不是富二代，也沒有錢男朋友。抱着「天跌落嚟當被冚」的精神，三年前終實現上車夢，由劏房租客變業主，更賺到不少人夢寐以求的第一桶金，是香港人眼中的典型叻女。



Manci深信「一日唔死問題都可以解決」，18歲離開兒童之家後，便獨自入住深水埗約100餘方呎的劏房。



●將貨就價 攻400萬盤

她指出，「九年前，4,000餘元在深水埗可以租個尚算正常的劏房，但現時以同樣價錢只可租到幾十呎。」住了兩、三年劏房後，便搬到太子獨立單位，25歲更成功置業。年紀輕輕就能夠獨資畀首期，靠的是之前從事海外地產代理工作的收入。



今年香港樓價再成為最難負擔的城市，要不吃不喝21年才夠買樓。年紀輕輕的她上車有何秘訣？Manci直言要將貨就價，「年輕人太多要求，又要有私人會所，又要5分鐘到地鐵站，好似用鴨寮街價錢，但想買到Luxury Brand(名牌)。」她當初買樓為降低首期負擔，專攻樓價400萬元以下物業，走遍九龍和新界的新舊樓及居屋，一年內共看了50幾個單位。



最終選擇最熟悉的太子區，購入樓齡38年的單幢樓單位。該物業沒有平地大堂，兼且裝修殘舊。兩房單位面積340餘方呎，以378萬元成交，首期只需一成，連同律師費、代理佣金等雜費，共花了50餘萬元置業，也沒有多餘錢裝修。



她指，去年香港銀行加息後，月供由1.1萬元，增至1.3萬元，但慶幸樓價銀碼小，仍可負擔。她提醒，年輕買家要多做功課，不要向樓價高昂的新盤埋手，要多睇樓及了解市況。一旦遇到心儀的單位，須向銀行了解按揭事宜，最重要是了解自己是否有能力上會。年輕人現階段有能力，不妨先上車，有機會便細屋搬大屋。談及換屋大計，她說希望搬入村屋，為了更大的居住空間，不介意住得「山旯旮」。



雖然從事海外地產代理後，收入大增。不過，為了追夢，她去年辭職創業開蛋糕網店，至今斥資約40萬元經營，每月收支平衡。今年更籌備開設實體店，期望用五年時間打響名堂。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/