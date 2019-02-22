新專利曝光　Apple Watch錶帶變身屏幕？

外媒報道，一項蘋果公司(Apple Inc.)的全新專利曝光。該專利用於Apple Watch，通過柔性屏幕讓Apple Watch的錶帶成為蘋果手錶的屏幕。



該專利描述的是柔性屏幕應用於可穿戴設備，蘋果公司將柔性屏幕鑲嵌在Apple Watch的錶帶中，可以將手錶的錶盤進行延展，在手腕上顯示更多的內容。該公司在可穿戴設備的柔性屏幕應用或早於手機設備。



柔性屏幕環繞整條錶帶，用戶不僅可以在錶帶的屏幕裏看到更多內容，同時也可以隨意改變錶帶的顏色。



不過，市場相信，蘋果公司這款屏幕錶帶的售價相信不會比一款Apple Watch低。

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