全球裁員潮不絕！傳法興或炒數千人

雖然環球金融市場近期集體回揚，惟經濟憂慮信號一直未停過。外國傳媒引述消息人士報道，法國興業銀行正起草投資銀​​行裁員計劃，並為其現金股權業務尋找合作夥伴，以抵銷日益上升的成本壓力。



消息指，該行可能在全球銀行和投資者解決方案(GBIS)部門裁減數百、甚至數千個職位。目前該行仍考慮在該業務的哪些部分進行裁員。



據悉，法興的GBIS部門有2萬多名員工。該行在法國的一個主要工會2月8日表示，公司正準備「大量」裁減交易職位。



事實上，自2019年1月1日以來，已有不少金融機構宣布裁員，例如：



●美國貝萊德(BlackRock)宣布，全球裁員3%，涉及約500人，為2016年以來最大裁員行動。

●美國道富銀行(State Street)整頓架構，將裁減15%高級管理層。

●美國AQR資本管理2018年表現差劣，將會裁員。

●全歐第二大的西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)將裁員11%，涉及1,400人。

●美國摩根士丹利將裁減表現差的員工。

●西班牙CaixaBank已接觸工會，開始商討裁員。

●日本野村正計劃削減歐洲職位。

●市傳高盛曾要求高級管理人員提出包括裁員在內的縮減開支計劃。

●市傳滙豐控股將在環球及資本市場業務至少裁減50個職位。

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