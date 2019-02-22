香港電訊：積極做5G前期工作　資本開支不會驟增

市場關注香港何時推出第五代流動通訊(5G)服務。香港電訊(06823)董事總經理許漢卿表示，由於圍繞5G的生態系統要過多一段時間才出現，而且最重要的中高頻段頻譜最快要明年才到手，短期難推出5G服務。然而，香港電訊並無怠慢，不預期資本開支會因為建設5G會突然一次過大增。



許漢卿表示，香港電訊做5G的最大優勢在於坐擁龐大的光纖網絡，一直為5G的來臨擴大光纖網絡的容量，同時讓核心網絡虛擬化和雲端化。這是公司為5G做的前期工作，以便盡快推出5G服務。由於公司致力讓每年資本開支平滑化，她看不到建設5G會令資本開支突然一次性飆升，應該可以維持資本開支佔收入10%以內的指引。



然而，「話快都要有個頻譜先得」，可以實現大範圍覆蓋的中高頻段始終還未到手(按：3.5吉赫及4.9吉赫，政府下半年才會拍賣)，而且頻譜成本佔公司營運成本不少。香港電訊預期5G最初的應用是工商客戶和智慧城市，讓公共安全、交通管理和環境監察等更具效率，因此希望與政府繼續緊密溝通，降低電訊商的成本以促進5G投資，「中頻競投底價要低啲，叫價又要低啲，最好行政指派。」



許漢卿表示，公司採購通訊設備時會嚴格篩選，對於是否採用華為的產品持中立和開放的態度，暫時沒有決定，要遲些才會公布。



另外，談到粵港澳大灣區建設綱要提及降低漫遊費，許漢卿相信對香港電訊的影響不大，因為漫遊收入佔比本身只有一成左右，當中內地又不是佔比最大的地區，大灣區自然更少。取消漫遊費後可以刺激用量，而且可以透過增值服務取回收入。

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