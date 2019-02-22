傳美方要求人民幣不可貶值　瑞穗︰多此一舉

中美貿易談判持續，外媒報道引述消息稱，美方談判代表要求，中國不能使人民幣匯率大幅貶值。惟有專家指，這項要求純屬多餘，人民幣穩定對中國而言反而更好。



美國總統特朗普曾多次批評中國令人民幣貶值，使美國在貿易方面陷於劣勢。



不過，瑞穗銀行經濟與策略主管Vishnu Varathan表示，中國政府迫使人民幣貶值的風險被過度誇大。他說︰「事實上，中國人民銀行也在追求穩定的匯率。」



他認為，人民幣貶值作為「重商主義」策略的想法已過時，而且具誤導性。他表示，北京更擔心貿易戰使人民幣「突然地過度下跌」，導致資本外流及資產市場波動。



外匯經紀商FXTM策略及市場研究主管Jameel Ahmad亦持同樣的看法，認為目前人幣貶值問題不值得關注。他更指，因為風險問題，中國可能更偏向使人民幣強勢。



Ahmad認為，貿易摩擦導致避險情緒升温，更是令大量資金湧入美元，令美元變得強勢；這反而使人民幣兌美元轉弱。



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