1周10大驚奇：一個異象預示全球資產好難大冧？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；2月1日則預言2月要抖氣，惟不會大跌，結果港股繼續高位整固。但願更能印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀續為讀者帶來具國際視野的另類參考。之後會怎樣？整體依然樂觀至4月！



【1、澳洲經濟異象預示全球難現大冧市？】

正當市場憂慮央行「收水」之際，全球經濟可能已進入「新常態」，或能解釋為何金融市場愈升愈有！答案來自「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)，這個經濟理論可能已過時了。一旦如此，全球央行確實加息無期，極低息的環境會持續很長時間，或意味資產價格難大冧。



●何謂「菲利普斯曲線」？

一般來說，當失業率下降，打工仔就多了「跳糟」機會，由於僱主要挽留人才，薪酬自然上揚，袋口多了錢將會令消費增加，再推動通脹，就會逼使當地央行加息，形成完整的貨幣緊縮周期，以壓抑經濟過熱及通脹失控。這就業與薪酬及通脹的關係就是「菲利普斯曲線」的概念，亦是全球央行主要參考指標。



●澳洲2015年已打破「傳統」

不過，該著名經濟理論恐已被澳洲推翻了，亦意味全球正面對同樣問題。從本文附上的圖(附圖一)可以看到，自2015年起，澳洲失業率節節向下，惟通脹也徐徐偏軟。本月就惹起了澳洲儲備銀行(即澳洲央行)關注，行長洛威(Philip Lowe)曾與同胞討論相關問題。



他說：「我每年都會出席6次巴塞爾會議，該會議是與全球其他央行官員交流，這(低失業率、低通脹)是最普遍討論到的話題。為何勞動力市場偏緊，但薪金沒有增長？澳洲的故事是真實的全球故事。」



澳洲央行為刺激通脹及挽救經濟增長疲弱，已在2016年將利率減至1.5厘的紀錄新低，目的是鼓勵企業投資及招聘，令「菲利普斯曲線」理論見效。不過，隨着時間過去，失業率已跌至5%，部分大城市更跌至近4%，惟薪金加幅及通脹竟然持續呆滯。



洛威表示，要解釋這異象，應與科技進步及全球化有關，全球人口互動增加，也增加了相互的競爭，令貨物價格保持低企。不過，他仍說：「某程度上，我不會否定菲利普斯曲線，因隨着勞工力不斷被收緊，企業已開始進取地挽留員工，薪金將會向上。」



不過，可以肯定的是，薪金能否推升通脹仍需較長時間觀察，意味全球央行短期內實在很難改變利率，更遑論加息。



另外，值得留意的是，馬來西亞周五(2月22日)公布繼2009年後，今年1月首次出現通縮。



【2、逾3萬億美元炸彈！全球確實很難加息】

事實上，在全球債務高企下，除非通脹驟至，否則央行實在難以加息。管理資產約13億美元的Heartland Advisors行政總裁Will Nasgovitz本周警告，數以萬億美元計的企業債務將在未來數年到期。



他指出，自2008年金融海嘯後，利率低企、經濟強勁，以及相對寬鬆的貸款準則，吸引了不少企業借錢回購股份或進行收購活動，因風險較低。不過，同一模式於未來5年或會面對嚴峻考驗。



從本文附上的圖(附圖二)可以看到，有大約3.3萬億美元的商業債務將會在2023年或之前到期，佔了整體債務48%。他警告，如此巨大的債務到期明顯對市場帶來挑戰，尤其正值經濟擴張周期末段，預示着銀行會收緊放貸準則，借貸者未來「債冚債」時要捱較高利息。



他強調，雖然目前仍未看到有全面爆發金融危機的信號，但無論如何，巨大的債務到期加上全球經濟充斥不明朗因素，投資者不宜忽視。



【3、異象：這指標破頂 預言股市好難大跌】

雖然不明朗因素充斥，但有異象預言大冧市時辰未到！該異象為量度美國紐交所上升與下跌股份數目差距的累積升跌線(cumulative advance-decline line)本周再創新高。由於美股3大指數未跟隨破頂，意味股市短期或許仍會「升到你唔信」、甚至再創新高，準確度達90%。



該指標是在周三(2月20日)創下歷史新高，反映美股「市底」很硬淨，今次升市具備深度及闊度。投資管理公司Heritage Capital主席Paul Schatz表示，這足證美股並未陷入熊市，因該指標永遠不會在熊市時創下新高。雖然不保證美股會再破頂，但最少證明短期內不會大跌。(附圖三)



該指標為量度紐交所上升與下跌股份數目，若數值愈高，即代表上升股份愈多於下跌股份。



值得留意的是，若該指標與美股一同創新高，則沒有太大參考價值，例如2018年1月26日就是兩者一同破頂，結果股市在2月大跌。不過，若是早於美股3大指數創新高，則意味着整體大市可能跟隨，例如2018年4至5月累積升跌線不斷破頂，預示美股未升完，結果在9月創新高，之後兩者一同在9月破頂，結果股市再次大跌。



因此，目前股市確實有機會「追落後」。



【4、2017年預言道指3萬點專家：4月5日達標？】

除了累積升跌線，早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora本周亦表示，若果美股維持今次升浪的速度，道指將於4月5日升見30,000點！問題是機會有多高？



他指出，由於市場人士不斷質疑今次升浪欠缺基本因素支持，令成交額一直不多。這看似是脆弱的升市，因大戶仍未入場，惟同時反映着市場依然有足夠「燃料」向上。因此，他仍看好道指升至30,000點。



至於是否4月5日就達標？他稱，沒有人能否定，當然，股市極小機會是直線上揚，總要經歷波折，提醒一旦中美達成協議，要提防趁好消息出貨。



另一個使他依然看好股市的因素是投資者情緒未到「極端看好」，目前充其量是「十分看好」；相反，去年聖誕節則是「極端看淡」，令股市出現反彈浪。他當時亦透露已減持淡倉，伺機買股。



Arora是於2017年4月道指僅16,000點水平時，預言目標3萬點，並且有機會在總統特朗普首次任期完結前實現(即2020年左右)。理由是：特朗普的稅改方案將為標普500大企業的每股盈利增加約13美元；削減監管亦會令每股盈利增加7美元。再加上美國經濟增長加速至4%，令企業未來5年的每股盈利會高達190美元。



若以市盈率20倍應用於企業每股盈利190美元來計算，標指合理值是3,800點。若將方程式應用於道指，預期在2021年底前會升上33,450點，即「道指3萬點」不是夢。



【5、3月市況會怎樣？須留意2月怎「埋尾」】

道指4月5日見3萬點？機會當然微乎其微，更要先跨過3月的考驗。如果歷史可作參考的話，若標指在2月餘下日子守住1月31日收報的2,704點，3月就有望再做好。



專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，3月通常是「好月」，因歷史顯示，自1945年起，2月是標指表現第3大最差月份，而3月股市則有大約66%時間上漲，4月更接近70%。歷史上，3月是全年表現第3佳的月份，僅次於4月及12月。



除了3月單月數據，原來1月及2月市況也能預示3月表現。根據歷史，如果採用1983至2018年標指首兩月走勢預示3月市況的話，若標指1月升、2月跌，該段歷史上發生過6次，結果是3月平均要跌0.8%。(註：2018年就應驗了)



如果是1月升、2月亦升的話，3月就平均再升逾1%。故此，2月「埋單」升定跌對3月市況絕對有啟示。(附圖四)



值得留意的是，若美股本周能締造連升9周，將是近24年以來最長升浪。回看1995年5月12日，道指創下連升10周，之後的一周雖然大幅回吐2%，下月(即1995年6月)藍籌股表現亦僅不過不失，但整年及1996年美股都反覆上揚，一直到1997年3月至4月才出現逾10%的大幅調整。



因此，不妨留意美股周五(2月22日)收市怎樣。



【6、熊市真的完了？美專家：A股2019年或牛市開端】

若美股短期不會大跌，另一個影響港股的中國股市又怎樣？本周種種迹象顯示，或許熊市完了...首先，中國股市今年以來已跑贏美股。專門追蹤中國最大型企業的iShares中國大型股ETF(簡稱FXI)在過去6個月累升4%以上，高於標指的近3%。



Newton Advisors技術分析師Mark Newton直言，會在現水平繼續買入中國股票，因為FXI的價格已上升43.56美元的關鍵水平，這是去年6月以來的高位，意味着是重大阻力，一旦出現突破，升勢將會加速。他認為，FXI出現向上突破的機會頗大，尤其是美元轉弱，對新興市場是利好信號，更預期中國股市不但在未來數月會再上，升浪可能持續數年，2019年有機會是牛市開端。



其次是A股3大指數中，已有兩個由今年1月4日的低位累彈20%，符合了「技術牛市」的標準。其中，深成指自1月4日低位7,011點累彈23%；創業板亦由同期1,201點累漲21%。相比之下，滬綜指則較落後，由低位累升約15%。



第三個熊市或已完結的迹象是，在市值超過300億元人民幣的中小股中，今年以來有23隻升幅超過了20%，為過去3年絕無僅有。由於中小型股份的表現一向領先大市，或意味着大型股會跟隨大幅做好。



第四個原因是A股整體成交額亦創下2018年3月以來最高，估值仍十分便宜，滬深300指數目前的市盈率少於11倍，低於2018年頂部約1/4；創業板指數市盈率亦低於5年平均值的35%。這意味着雖然中國股市由低位累彈不少，但投資機會仍在。



【7、人民銀行貨幣政策報告有深層意思？】

A股要做好，背後也要有利好因素支持，其中一個是中國人民銀行(即中國央行)有迹象放鬆貨幣政策。



迹象來自周四(2月21日)發表的貨幣政策報告中，刪除了「中性」二字。央行以往經常強調貨幣政策要保持「穩健中性」，惟目前沒有再出現「中性」的表述，亦是報告中是首次沒有提及。



報告強調，繼續實施「穩健」的貨幣政策，並不代表貨幣條件維持不變，而是要根據形勢發展變化動態優化和逆周期調節，適度理順經濟的周期波動，在上行期防止經濟過熱和通脹，在下行期對抗經濟衰退和通縮。



有外國媒體就解讀為暗示放鬆貨幣政策，是否正確或可深思...



【8、美國專家分析：中美料能達協議 贏家似是中國】

除了央行政策，中美貿易戰怎「收科」亦會觸動股市。早於2018年6月初警告貿易戰「嚟真」的獨立分析員、紐約聯儲銀行前經濟師及經合組織(OECD)前高級經濟師Michael Ivanovitch本周表示，從種種迹象可以看到，中美貿易談判已屆尾聲，料能達成協議，而中國似乎能取得一切所想的。



他以中國與俄羅斯早於18世紀達成的首次邊界協議為例，證明任何國家與中國談判都是艱難的。因中俄已在18世紀開始為邊界談判，直至1990年代末期才達成最終協議。俄羅斯談判代表形容中國是「強硬和不易激動的」。



他稱，中美貿易談判亦是如此，整個過程美國總統特朗普不斷發聲，中方卻不為所動，過去11個月貿易差距亦未見收窄。他認為，上周有一則新聞洩露了中美談判的主要障礙，就是中國有意與世界貿易組織(WTO)合作，建議美國可從中監察。就美國而言，當然不可接受，因該國要保留「執行控制權」，透過關稅防止中國違反已傾妥的行業補貼規則。



總之，整個中美貿易談判的問題是：中國是願意減少貿易盈餘，惟結構性改革必須在世貿框架下進行，而不是美國掌握「執行機制」。



Ivanovitch認為，中國押注準確！因特朗普要準備競逐連任，一定想盡快達成協議，部分原因是華爾街亦喜歡，因可以消除不明朗因素，儘管協議不能解決數十年的積怨。



【9、為何中國5G看似贏歐美？林家亨解構...】

講起中美貿易戰，當中涉及到華為事件，更令5G成為熱門話題，但為何歐美似輸給中國？



國農證券董事總經理林家亨本周解釋，今時今日探討中國5G是否勝過美國5G，不能單憑表象。他指出，美國在電訊科技上勝中國是毫無疑問的，但有沒有足夠財力去支持開發/或更換更新是另一回事。



歐美過去20年由2G、3G，達至4G，資金來源主要是由民間發起，政府作配合(牌照准入，規管競爭)，但投資回報合理嗎？答案是否定的。歐洲著名的電訊業巨頭如Vodafone、德國電信、英國電信等，其現今股價比起科網股2000年初時，仍要下跌了77%、85%及87%。在現存環球的各大電訊「龍頭股」中，只有中國移動(00941)股價仍高於當時的科網股年代最高位。



故此，在多年辛苦經營下，各環球電訊巨頭由2G升級至3G，由3G升級4G。尚未能賺回老本的同時，現今又要改革至5G制式了，你會願意花數百億美元去搞革新嗎？錢從何來？若你是電訊商，會否考慮資金投入後會不會再重蹈覆轍，再輸一鑊甘？銀行還願意貸款嗎？



其實歐美電訊巨頭回報表現差勁，歐美的反壟斷法案(Anti-trust law)應記一「功」。為了不觸犯法例，各國龍頭電訊商在發展市場之時，只能每家單打獨鬥式在自己地盤安裝網絡基建，不會與競爭者合作共同發展，因為這會違反壟斷法。不過，中國的三個最大電訊商，中國移動、中國電信(00728)，以及中國聯通(00762)卻是共同使用同一(也是後者的共同股東)傳輸商中國鐵塔(00788)的基建設施，以減低開發成本。



再加上中國電訊客戶量龐大，開發5G市場投入資金雖龐大，但投資回報風險不大(過去十多年來上述三大電訊商也年年賺錢)。今次5G在中國的商機/賺錢能力會是很大的，因在5G技術下，自動駕駛系統、無人機送貨、遠程醫療手術指導，以及大型3D立體遊戲機等都可以實現。有別於以往3G和4G網絡主要收入來源於一般客戶/用家，中國商家將會很支持5G市場開發。即使如此，若要歐美電訊商亦投下巨資發展，將來再與中國的5G電訊商競爭，在成本效益比較下，肯定是會輸給中國電訊商，除非歐美政府肯改革法例或作補貼則作別論。



另外，現時世界各國4G使用者，需要每年給予多家美國電訊技術開發商數以億美元的版權專制使用費，其費用將會在5G技術落地後大幅萎縮。全球各國5G用家可能需要每年給予中國5G開發商專利使用費，難怪美國極力阻止中國推廣5G技術的使用。



有企業肯投資，自然便有供應商提供技術了。故此，中國的5G技術「成功」，是首先有市場支持，有商機、有錢賺，才有相關的技術提供，而不是中國先天的電訊科技高於歐美，所以才贏得市場！這是一個因果邏輯，不宜倒轉。



換句話說，中美現時貿易談判中，強調不准國家補貼損害私企自由競爭，內容可圈可點，因為協議內容一旦達成，美國會否在未來用以針對上述三大中國電訊商的共同利益行為，稱為合謀壟斷？因而構成阻礙其他企業(包括海外企業)之競爭？致令美國法院又再判出罰款天文數字的判例？是一個值得關注的重大問題！



【10、「股神」拍檔95歲 有乜秘訣分享？】

最後分享一下長壽及成功秘訣！「股神」巴菲特現年已88歲，其多年拍檔、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)更長壽，今年已屆95歲高齡。那麼，他們的「長壽秘訣」是甚麼呢？芒格上周就透露了...



●長壽秘訣

他說：「今時今日人們對尋找生命的奧秘充滿着疑問，怎樣能夠活得開心又長壽？其實，答案很簡單，就是要『簡單』。」以下是他的長壽秘方：



●「你沒有太多嫉妒。」

●「你沒有太多怨恨。」

●「你不要入不敷支。」

●「儘管你有麻煩，仍要保持愉快。」

●「你與可靠的人打交道。」

●「你做你應該做的事。」

●「所有這些簡單的規則都能讓生活變得更好。就是那麼平凡。」



芒格說：「保持愉快是明智的做法，不要被負面情緒充斥。當你完全陷入深深的仇恨和怨恨時，你會開心嗎？當然不能。那為甚麼要接受不開心呢？」



講起「與可靠的人打交道」，巴菲特與芒格可謂星星相識，他們在1959年認識，當時巴菲特28歲；芒格35歲。此後就一直拍檔至今。



若論及長壽秘方，相信沒有人能學「股神」！巴菲特的「高脂飲食」無人不知，每日早餐是麥當努快餐，更每日平均飲5支可樂。



為何「股神」喜歡漢堡包、雪糕、可樂等高脂食品？他曾打趣地說：「我翻查過統計，6歲是死亡率最低的年齡級別，所以我要保持6歲時的飲食習慣，這是最安全的。」



【成功秘訣】

芒格不僅長壽，亦是有成就的人，外界估計身家約17億美元。他早年也曾分享過「成功秘訣」，不妨回顧一下：



●要成功？方法只有一個：勤力

「只有不斷嘗試、保持學習，才能不斷向上流動。絕不要以為自己很聰明，這往往是輸家的想法。」



●專注

「在學校時，老師會教導學生要多元化，多點認識不同事物，但要成功，必須是某方面的專家。」



●生命會給你考驗，要學懂反擊及從中學習

「沒有人一生中沒有風浪，怎樣能令你無堅不摧？就在於你怎樣應對逆境。須知道世界從來都是殘酷的，除了家人外，沒有人會刻意可憐你。若不如意，可以傷心，但不要傷心太久，時間不會等你。」



●不用羨慕他人

「當你覺得別人很聰明時，其實也只是普通人而已，因為能改變世界的人只是極少數，做人不需要妄自菲薄，做自己喜歡的事就可以了。」



●樂觀面對

「人生太多難題了，笑着也要面對，哭着也要面對，為何不選擇樂觀呢？如果遇上不如意的事，不妨想一想著名音樂家莫扎特，他病困交加而英年早逝，你能差過他嗎？」

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