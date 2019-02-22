巴菲特不會告訴你　他近年鮮有大手投資的原因

市場為股神巴菲特(Warren Buffett)的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)近年鮮有大手投資，找到新的解讀方法：那就是「太多競爭」了。



外國媒體報道，巴菲特對上一次「獵捕大象」(這是他對大型收購交易的稱呼)要數到3年前，以320億美元收購了航空航天製造商(Precision Castparts Corp)，該交易於2016年1月完成。



在去年的致股東信中，巴菲特抱怨難以找到有吸引力的交易，而前年他則稱表現良好但遠算不上驚人公司的標價達到歷史最高水平。



即使巴郡連續第5個季度持有超過1,000億美元現金，但市場最新解讀是，他的競爭對愈來愈有錢了，它們給出的收購價往往高於巴菲特願意付的價格！



Smead Capital Management Inc．首席執行長Bill Smead表示，由於利率很低且私募股權公司有大量現金，巴郡自然更難找到收購對象了。



根據Preqin的數據，截至去年6月30日，全球基金經理手中可用於投資的私募資本達到了創紀錄的2.1萬億美元，這大約是他們10年前資本規模的兩倍。

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