一周專家樓評︰樓價勢重上高位？要防租霸有乜計？

二手樓市旺勢持續，地產代理預期首季後樓價會重返去年高位，後市走勢真的一帆風順？借二按上車有甚麼風險？買樓收租如何防止租霸出現？香港配合大灣區規劃而開闢土地有何好處？



全個星期《專家樓評》一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click埋以下連結！



─ ─ ─ ─ ─

【汪敦敬】：樓市總不會一帆風順

睇片→ https://bit.ly/2T9nUwt



去年年尾，樓價率先下跌的市場板塊，譬如居屋或者大部份的600萬以下私樓，現時已經找到谷底並且回復中，價格回升之餘，在新年前後的成交量亦有所增加。



最近有人認為樓市出現小陽春，的而且確聚積的購買力在很多板塊釋放出來，但是否等於樓價一定重新向上破頂？



筆者認為，這樣說是言之過早，購買力雖然愈來愈聚積，而且空前巨大，參考M3裡面的銀行存款及資金是愈來愈強勁，加上很多區分的租盤開始減少，租金是有機會稍後向上，樓價也有條件上升，這是一個必然的。



在貿易戰之下，經濟應該面對動盪與調整，各位不應該預算樓市會一帆風順，這是一個合理的投資憂患心態。



無論如何看好樓市，應該要做好風險管理，入市要掌握風險，正確來說，樓市應該是會輾轉向上、樓價應該不平坦地拾級而上，坐過山車你綁好安全帶未？



祥益地產總裁 汪敦敬



─ ─ ─ ─ ─

【黃詠欣】：借二按上車 風險你要知

睇片→ https://bit.ly/2SWolvb



最近有傳媒問及若果打算敍做二按，現時是否合適時機？其實，所謂「二按」大致可以分為兩種，包括財務公司提供的二按，以及發展商提供的二按，兩者性質是有很大的差別。



首先，財務公司為物業提供的二按貸款，通常是未經頭按銀行批准的，所以息口非常高昂，一般息口高達15厘以上。不過，批核寬鬆及快捷，故此相信業主應該有緊急的財務需要才會敍做二按。



數年前按揭成數最高達8成，但近期財務公司有見樓市回落，按揭成數亦收緊至7成以內。要留意若樓價持續下跌，二按業主一旦拖延供款或斷供，財務公司會很快啓動收樓程序。



至於發展商提供的二按只適用於新盤市場，通常首2至3年都有息口優惠，但優惠期過後就要供P(最優惠利率)或者P加等息口。



過往樓市上升時，業主可以藉着物業升值在優惠期過後轉按至銀行做低息按揭，但現時市況不明朗，物業未必如預期般升值，屆時有可能要繼續供二按的高息了。另外，要發展商二按的批核會較為嚴謹，通常需要提供入息證明及審閱信貸報告。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



─ ─ ─ ─ ─

【李志成】：租管服務助業主防租霸

睇片→ https://bit.ly/2E7vajg



近年愈來愈多人加入「雙租族」行列，即是將自置物業放租，同時租樓自住，所以香港租務市場持續有需求。



不過，業主放租不時會遇到各種問題，據香港置業最新調查發現，45%曾經出租物業的業主認為，租客拖欠或者拒付租金是最令人困擾的問題。



至於處理租霸的方法，超過35%受訪業主指採取法律行動的效果最理想；而委託租務管理公司解決問題，亦佔3成，排第二。由此可見，租管服務是預防租霸的其中一個好方法。



事實上，近年市面上出現租管服務的新方案，協幫業主及租客處理大小租務事宜，並且提供租金收入及家居財物保障，讓工作比較忙或者居住在外國的業主，放租後無後顧之憂。



業主放租想萬無一失，不妨審視市面上的租管服務，選擇適合自己的計劃。



香港置業行政總裁 李志成



─ ─ ─ ─ ─

【張翹楚】：香港開闢土地 宜配合大灣區規劃

睇片→ https://bit.ly/2twzzae



粵港澳大灣區發展規劃綱要剛出台一天後，另一邊廂，香港發展局召開記招有關建議優先推行8個土地選項，但兩大方案的互動討論卻欠奉。



其實，兩個方案都對香港日後發展有着深遠的影響，大灣區的規劃是區域發展的定位、未來區域發展的方向指導，從中能窺探香港與周邊城市未來良性競爭與合作共贏的方向，關係着香港對外較勁的本錢。



而8個土地選項就象徵着香港匱乏的土地資源在功能上的分配與及開闢土地資源的時間表。打個比喻，香港就好像大灣區裡面的一個水瓶，大灣區帶來的機遇就如不斷注入的水，若然水瓶滿了，當然水就會往外流。



香港的土地開闢除了爭分奪秒，更要跟大灣區的其它城市對接，否則，大灣區的其它城市在地域功能互動上就會勝於香港。因此，希望政府在落實所有的土地規劃選項前，能充分考慮香港在灣區地域上的功能定位與對接計劃。



資深測量師 張翹楚



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm