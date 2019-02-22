講股半分鐘：不要錯過「牛一」！

今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，一如他過去所預期，短中期足以誘發恒指回調逾千點的壞消息欠奉；相反，只存在利好因素，歷經了大半年的恐慌後，風險胃納持續回升。



他又指出，尤其是在過去一個多星期，港股已經出現各個板塊輪動式冒湧而普遍上漲的局面，港股很明顯正處於牛市一期階段，甚至是牛一的中後段。



他估計，如果騰訊控股(00700)再度發力，恒指或會衝上30,000點以上的水平。他又認為，但無論騰訊的股價表現如何，都無礙港股持續向好的氣氛，所以投資者若持有增長前景確定、質素較佳的二、三線股，最佳的策略是繼續持有，相信後續的回報不錯。他建議，現金比重目前過多的朋友，不妨考慮積極入市。



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