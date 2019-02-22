終於「屈服」？傳萬事達卡擬透過合營入華

內地傳媒報道，信用卡公司萬事達卡(Mastercard)將與網聯清算公司合作，成立合營人民幣銀行卡清算公司，在中國發行萬事達卡，惟報道未有披露交易詳程。



值得注意的是，目前中國境內信用卡市場主要仍是由銀聯主導；不過，早前美國運通亦成功以合營方式打開中國市場的大門。



內地媒體紛紛指出，中國金融業對外開放或將再迎來重要進展。



然而，據較早前英國《金融時報》報道，中國政府一直阻撓Visa及萬事達卡以獨資方式進入中國市場，有違反開放市場承諾之嫌。



有關報道指出，Visa及Master早在一年前，已就在華成立清算公司向人民銀行申請，惟人行卻用行政手段拖延申請；暗地裏迫使他們與本地公司「合營」才能進入中國。



其後人行曾作出澄清，指該行始終秉持尊重商業選擇的原則，從未進行干預，也從未要求他們成立合資公司以便在華開展業務。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm