壹傳媒3個月兩賣產　擬售台灣物業「吊命」

虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒，在短短約3個月第二度公布出售重要資產企圖「吊命」。公司股份周五(2月22日)突然發短暫停牌公告，稱其涉及可能出售台灣一項土地物業，以及待刊發載有內幕消息的公告。



截至周五晚上8時止，公司未有進一步交代出售物業的詳情。不過，根據去年11月公司出售台灣兩項物業時的披露，公司在台灣將僅餘一幢辦公大樓。換言之，長期靠「賣、當、借」度日的壹傳媒，如今若再出售該項碩果僅存的重要資產後，恐陷入「賣無可賣」的困境。



證券界認為，壹傳媒即使出售資產套現，根本不能扭轉公司財政困局。以去年11月時該公司公布出售台灣兩幢辦公大樓為例，出售總代價約4.54億港元，但還債後實際僅餘約8,700萬港元可作營運資金。以公司不斷「燒錢」、半年虧損高達2億元的營運狀況來說，套現所得只屬「杯水車薪」。



事實上，近年壹傳媒業績持續虧損。截至去年9月底止的半年，公司錄得巨額虧損約2.87億元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕3年半。當中數碼業務虧損就按年大增1.16倍至4,957.5萬元。而若以過去8年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億元。



雖然該公司高級管理層曾揚言不會縮減台灣業務，但訊匯集團行政總裁沈振盈分析指，台灣所有重要物業出售之後，公司在當地的業務便要租用辦公室繼續營運，租金高低由市場決定，令控制成本變得困難，有可能需要在人力資源等範疇減省成本。



他又認為，雖然壹傳媒揚言要加重資源發展網上業務，但他看不到在內容上有任何突破，令扭轉虧損的機會更加渺茫，未來營運只會一路走下坡。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，壹傳媒目前的風險，是未來陸續有債項到期，但能否籌集足夠資金卻是一大難題。其中一項可行方法是「以債養債」，即借入新錢來還舊貸款，但由於公司虧損重大，借新錢的利息成本必定不菲，股東亦難對公司前景有信心，想透過供股集資形式向股東「伸手」未必可行。

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