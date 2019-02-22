特朗普要收手？美經濟多方面轉弱　恐礙打貿戰

外國傳媒報道，美國近日多個經濟數據疲弱，凸顯經濟面臨的阻力增加，聯儲局短期難以加息，亦意味着中美有需要達成貿易協議。



Naroff economic Advisors首席分析師Joel Naroff直言，看來美國經濟擴張這朵玫瑰已開始凋謝，數據未描繪一幅未來強勁增長的畫面。



事實上，費城聯邦儲備銀行周四(2月21日)公布，2月製造業活動指數從1月的17大幅降至-4.1，為2016年5月以來首次出現負值。由於紐約聯儲銀行和費城聯儲銀行公布的製造業數據，被視為是美國ISM製造業採購經理指數的領先指標，目前數據「負數」，反映美國整體製造業開始轉衰，經濟陷入衰退的機會有所增加。



令人憂慮的是，儘管美國白宮推出了1.5萬億美元減稅計劃，但自2018年第2季以來，企業在設備上的支出一直放緩。今年1月有調查顯示，減稅並未導致企業改變招聘或投資計劃。值得留意的是，耐用品訂單自去年5月以來明顯轉弱，完美地反映出企業的警覺。



與此同時，樓市再度傳來壞消息。今年1月成屋銷售下降1.2%，創3年以來新低，表面上與美國政府局部關門有關，但這種下降趨勢自去年3月以來一直沒有改變，反映民眾需求已大減。

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