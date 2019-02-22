樓價UPDATES：辣招期滿　業主趁勢出貨

部分辣招期滿業主趁勢出貨套現，西環高逸華軒錄得一宗同類個案，單位3年升值約24%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●高逸華軒中低層A室一房戶，實用面積約434方呎，有外區上車用家鍾情屋苑交通方便，以885萬元購入，實用呎價約20,392元。原業主於2016年3月以約714.8萬元買入上述物業，是次轉售帳面獲利約170.2萬元。



●北角富蘭苑低層A室，實用面積351方呎，以兩房間隔，日前以550萬元易手，實用呎價15,670元。據了解，新買家已睇樓一段時間，見單位樓價低於600萬元，屬同區少有，因此睇樓時即決定購入作自用。原業主於2007年以125.8萬元入市，帳面獲利逾424萬元。



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九龍區



●西九四小龍屋苑本月交投活躍，昇悅居8座高層F室，實用面積670方呎，採三房包括套房間隔，外望開揚市景，獲用家以1,195萬元承接，實用呎價17,836元。原業主持貨近7年，單位期內升值64%。



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新界區



●大圍居屋景田苑F座中層03室，實用面積467方呎，以兩房間隔。單位放盤1個月，成功零議價於已補價自由市場以550萬元售出，實用呎價11,777元。原業主於2012年6月購入，當時作價280萬元，持貨至今帳面獲利270萬元。



●天水圍居屋天盛苑F座高層4室，實用面積650方呎，放盤僅一星期即獲承接。是次買家為區內人士，鍾情單位屬三房戶，有足夠空間容納各家族成員，故於未補價第二市場以533萬元購入自住，實用呎價8,200元。



●屯門寶怡花園1座高層A室兩房戶，實用面積480方呎，有區內士因原居所進行裝修工程，故需覓單位短期租住3個月，終以1.28萬元承租上址，並一次過繳付期內租金，平均呎租約27元。

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