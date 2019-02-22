新盤UPDATES：銷情加快　多個項目相繼提價

農曆新年假期過後，多個新盤銷情加快，部分更趁勢調升部分單位售價。



●尚悅‧嶺其中7伙加價約2%

恒基地產(00012)等元朗尚悅‧嶺，本月至今速售約50伙，周五(22日)落實項目其中7伙加價約2%。上述樓盤近期成交明顯加快，售出1座23樓F室，面積270方呎，成交價逾438.63萬元，呎價16,246元。



●逸瓏灣8本月累錄36宗成交

信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，日前部分單位已加價1.5至2%，但仍無礙銷情，單日連沽4伙，全屬向內園三房戶，平均每宗成交價約1,020萬元。該盤本月已沽36伙，近七成為三房戶，開售至今累售258伙，套現約20.8億元。



●海日灣本周連沽18伙 套現逾1.4億元

億京集團的大埔海日灣本周連錄18宗成交，套現逾1.4億元。發展商透露，該盤本周曾單日售出5伙。買家主要為本地用家。該盤至今售195伙，套現金額共逾31億元。



●朗城滙下周二推售150伙

華懋集團旗下元朗朗城滙，剛發出全新銷售安排，下周二推售150伙，當中72伙屬日前加推全新5號價單，將以登記抽籤形式發售。該批單位分布首度推出的第5座，一房及兩房分別佔24伙及48伙，以折實價計，平均呎價15,514元，售價則介乎534.65萬至847.87萬元，呎價由14,011至18,450元。



●尚都個別單位加價20%

百利保控股(00617)等長沙灣尚都有2伙提價，據項目5C號價單顯示，29樓A室及30樓E室，成交價1,113.66萬與1,134.66萬元，較2016年底加價約20%與19%。

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