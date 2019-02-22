投資要「止蝕」？巴菲特最憎這策略　因為...

講到投資，不少人都聽過「止蝕位」，這是十分普遍的投資行為，即當股份跌至某水平，就寧願計數離場，以免虧損更多。不過，「股神」巴菲特不是這樣認為。



他曾於1994年股東周年大會上指出，所謂「止蝕位」，是短線投資的行為，不符合他長線投資的性格，即「買入後長期持有」的策略。因此，他從不建議投資者訂立「止蝕位」。再者，他不相信任何人能準確捕捉入市時機，故再三呼籲投資者不要嘗試做「低買高賣」的短炒動作，投資策略應是定時定候買入。



他打趣地說：「若果你買樓，舉例10萬美元，之後入住了。你會否向地產經紀講，如果層樓跌到9萬美元，我就想沽貨。對我來說，這完全不合邏輯。」那麼，為何不能將投資股票視作買樓呢？



當然，巴菲特說的長線持有，是經過心思熟慮研究的大型股票，絕非靠炒賣消息的細價股。

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