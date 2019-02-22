別太亢奮！這警號恐預示股市即將大調整

美股愈升愈有之際，有迹象預示可能出現直插式調整！外國傳媒報道，由於近期美國公布的經濟數據遜預期，令花旗美國經濟驚奇指數由2月1日的27.3高位，狂跌至周四(2月21日)的-23.6，創16個月最低，與美股標指明顯出現背馳，最終股市恐怕會跟隨大跌。



花旗美國經濟驚奇指數(Citygroup Economic Surprise Index，ESI)，是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。它與標指相關系數高達0.62，目前大幅度背馳，意味之後美股跟跌居多。



回看2月1日，該指標創下2018年5月以來最高，標指近日確實亦升至2018年5月時的高位；目前該指標創16個月以來最低，亦稍微跌穿去年12月底的低位，若跟往績，即使標指不會跌至去年聖誕節的低位，也要大幅調整。



對上一次出現類似背馳是2018年1月25日，結果標指在當年2月突然大插。

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