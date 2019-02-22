夜市UPDATES：道指升逾150點　港夜期靠穩

美國紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，美國通脹預期在最近數年惡化，通脹持續偏低，可能會侵蝕美聯儲的2%通脹目標。美股衝高回落，目前升111點，報25,962點；標指報2,784點，升9點；納指報7,491點，升31點。



【23:13】市場反映中美貿易談判預期取得正面結果，道指曾升150點，目前報25,988點；標指報2,785點，升10點；納指報7,495點，升36點。



中美貿易談判氣氛轉好，Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，看起來談判取得了一些實質性的進展，至少能夠延長休戰、避免雙方進一步提高關稅。



英特爾漲近3%領漲道指。FAANG科技股上揚，當中Netflix領漲升逾1%，Facebook、亞馬遜、蘋果公司以及Google母公司均升不足1%。



股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡持股的卡夫亨氏仍跌約26%。



港股期指夜市無方向，現報28,846點，升40點，高水30點。



另外，市場同時需留意歐洲央行、美聯儲的高官將悉數亮相並發表講話！歐洲央行行長德拉基以及美聯儲副主席克拉里達、紐約聯儲銀行行長威廉斯等多達6位美聯儲官員將發表講話。



據報如果美國總統特朗普對歐盟汽車貿易採取關稅行動，歐盟將針對卡特彼勒和Xerox等採取「以眼還眼，以牙還牙」的行動。歐股未受消息影響，英股升0.3%；德股升0.3%；法股升0.28%。



【22:33】投資者憧憬中美貿易談判取得突破，美股周五早段做好，道指反彈107點，報25,958點；納指亦漲26點至74.86點。



卡夫亨氏去年第4季勁蝕126億美元，主要是為資產作出154億美元非現金減值。該公司同時宣布削減季度派息，並披露接獲美國證交會(SEC)的傳票，調查其採購部門的會計政策，消息導致其股價周五早段大插26.3%，報35.51美元創歷史新低。



持有逾百億美元卡夫亨氏股份的股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡亦受累，B股股價周五早段報240.26美元，跌0.44%，巴郡將於明日發表年報。



雲端服務商Dropbox預警首季的經營邊際利潤率只有7至8%，遠低於去年第四季的11%，股價周五早段急挫6.24%至23.99美元。

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