就在剛剛　「股神」一下子勁輸逾300億元

外國傳媒報道，卡夫亨氏去年第4季勁蝕126億美元，主要是為資產作出154億美元非現金減值。該公司同時宣布削減季度派息，並披露接獲美國證交會(SEC)的傳票，調查其採購部門的會計政策，消息導致其股價周五(2月22日)早段大插26.3%，報35.51美元。



資料顯示，截至2018年12月31日，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有約3.26億股卡夫亨氏，佔總股數26.71%，截至周四(2月21日)價值154億美元，即目前一下子蒸發40億美元(約312億港元)。

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