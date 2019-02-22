勸大媽「收手」？呢間公司屢發公告澄清無5G業務

內地傳媒報道，近日5G概念股熱炒，有不少投資者入市瘋狂掃貨。然而，有部份上市公司被「點錯相」誤認為與5G概念有關，股價莫名其妙爆升，甚至要發公告「勸退」投資者。



電信公司東方通信(600776.SH)於過去10個交易日中，錄得9次漲停；其股價由今年初起更是累升逾1.67倍。不過，該公司自去年起，已多次發出「風險提示性公告」。



單計2019年至今，該公司已曾發出4次風險提示性公告、5次股票交易異常波動公告。東方通信最初在公告中，僅概括提到︰「目前國內5G網絡建設尚未正式啟動，具體發展進程尚未明確」，但股價漲勢卻未有停止。



直到後來，公司索性詳列出各項「與5G通信網絡建設沒有關聯」的業務，並表明尚未有「與5G通信網絡建設相關的營業收入」。此外，該公司更強調其靜態市盈率已達295.51(換言之，其市值已相等於每年利潤的295倍)；並特別提醒投資者︰「注意投資風險，理性決策，審慎投資」。



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