【獅口大開】樓市彈升　二手樓業主瘋狂反價

樓市步入小陽春，二手樓價指數連升兩周，市場重現業主反價及封盤情況。市區藍籌屋苑鰂魚涌太古城，有大單位業主見屋苑同類單位以理想價成交，即時加價一球至逾二千萬元放盤。同時，上車屋苑天水圍嘉湖山莊叫價普遍調升5%，現時入場費由480萬元起。



太古城本月已錄17宗買賣，只差1宗就追平上月全月，交投顯著加快。中原張光耀指，成交單位中，包括至少6宗海景花園優質戶成交，帶動本月平均實用呎價漲至約19,450元。



他透露，個別放盤單位叫價近日有調整，美菊閣一個高層實用面積1,114方呎單位，上周才開價2,580萬元，業主得悉銀柏閣同類單位，以2,680萬元易手後，叫價即時提升至同一價錢。



至於美菊閣亦錄一組買家連購兩個高層相鄰單位，實用面積分別897及1,015方呎，由同一業主持有，去年中曾以共4,680萬元放售，其後一度封盤，近日原價解封，以4,280萬元售出，平均呎價約22,385元。



●荃中呎價萬四 創半年高

市場氣氛熾熱，迫使叫價更為進取。美聯鍾家豪稱，近期荃灣中心睇樓量增加，樓價亦由低位反彈。該屋苑12座高層A室，剛以472萬元轉售，以實用面積324方呎計，呎價14,568元創近半年標準戶新高。不少業主放盤態度亦轉強硬，個別反價更達約3%，其中一個2座低層戶放盤，農曆新年前叫價415萬元，近期每日都有3至5組客睇樓，遂反價至428萬元。



青衣近日二手交投暢旺，利嘉閣彭錦添指，購買力釋放，尤其追捧600萬元以下可承做高按揭的單位，業主叫價因而趨升。該區翠怡花園11座一個實用面積逾360方呎低層戶，早前以530萬元放售，近日叫價提升至568萬元，加幅約7.2%。



●買家零議價洽購 照封盤

市場看好後市，部分單位已即時封盤。代理指，天水圍嘉湖山莊有5至10%業主調升叫價。美湖居有一個中層兩房戶，以450萬元放售，原本有準買家即時零議價洽購，但業主寧願封盤。



事實上，整體二手樓價重拾升軌，反映主要屋苑價格的中原城市領先指數，按周再升0.28%至170.87點。當中，新界東樓價連升三周，按周升0.79%。九龍同期則升2.01%至168.98點，升幅為37周最大。



●花旗估首季見底 睇升5%

資深投資者吳龍飛認為，是次小陽春期將會維持至7月、8月，期內樓價會平穩向上，尤其是中美貿易戰緩和，加上年初銀行批出按揭態度進取，二手業主叫價亦會提升，樓價將由低位回升一成。不過，暑假後環球經濟會轉差，同時受加息及增加供應影響，屆時樓市氣氛會再轉勢回落。



此外，花旗發表報告指出，受空置稅、股市回落、人民幣貶值及中美貿易戰等負面因素影響，香港住宅樓價自去年七月起已見回落，料將在今年首季見底，並在3月反彈，未來兩年更有機會升價三成，單在2019年則料有5%漲幅。



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