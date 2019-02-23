美股收市：道指連升9周　逾18年最勁！

中美貿易談判進展順利，市場情緒趨向樂觀，推動美國股市周五做好。道指收報26,031點，升181點或0.7%，為自去年11月以來首次突破二萬六關；標指收報2,792點，升17點或0.64%；納指收報7,527點，升67點或0.91%。



全星期計，道指累漲約0.57%，連續9周上漲，創自1995年5月以來最長升勢。標指全周累升約0.62%；納指則累漲約0.74%，亦連升9周，創自2009年5月以來最長升勢。



中美貿易談判周五(22日)踏入第2日，美國總統特朗普同日表示，談判進展良好，預期會跟中國國家主席習近平很快見面，傾談貿易問題。美國財長姆紐欽則指談判會延長至周日(24日)。



特朗普向傳媒表示，已經向中方提到關於貨幣操縱方面的協議，同時雙方在技術轉移上有良好的會談進展，相信將很有機會達成協議。



當被問及會否撤銷對華為的指控時，特朗普表示，將在未來幾周內與美國律師和司法部長討論這個問題。

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