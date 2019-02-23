二手成交：長情業主紛紛沽貨獲利離場

市場消息透露，荃灣麗城花園1期1座低層G室錄得二手成交，該單位實用面積約481方呎，建築面積約592方呎，為兩房兩廳間隔，外望山景。原業主叫價600萬港元放售，經議價後減價10萬元或約1.7%，最後以590萬元易手，折合實用面積呎價約12,266元，建築面積呎價則約9,966元。



原業主在1992年6月以約158萬元買入上述單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約432萬元，賺價約2.7倍。由於600萬元以下單位可承造8成按揭，深受上車客追捧，同類型單位暫時短缺。



●城市花園三房8年賺近6球

北角城市花園2座中層G室日前以1,390萬元完成交易，實用面積約792方呎，建築面積約883方呎，為三房套間隔；折合實用面積呎價約17,551元，折合建築面積呎價約15,742元。原業主於2011年12月以約800萬元買入單位，持貨至今約8年，轉手帳面升值約590萬元，升幅近74%。



●淘大花園84年貨升值逾17倍

九龍灣淘大花園I座中層1室，實用面積約391方呎，建築面積約501方呎，為兩房兩廳間隔。原業主開價600萬元，獲買家睇樓後即場還價，最終以590萬元成交，減價約10萬元，折合實用面積呎價約15,090元，建築面積呎價約11,776元。原業主早於1984年6月以約31.3萬元購入物業。持貨多年至今，現轉手帳面獲利約558.7萬元，物業升值逾17倍。



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