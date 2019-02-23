巴郡業績前夕　追蹤股神巴菲特公開信5大看點！

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)周六(23日)將公布業績及2019年致股東公開信，市場關注他的前景計劃，並估計其公開信着眼於5大看點：



1、坐擁逾千美元現金

巴菲特對上一次「捕獵大象」(他對大型收購交易的稱呼)是於2016年以320億美元收購航空航天製造商Precision Castparts Corp，該交易已是3年前。而巴郡連續第5個季度持有超過1,000億美元現金，分析指現金流入的速度超過他的部署速度。在去年的致股東信中，他亦曾抱怨難以找到有吸引力的交易，而前年他則稱表現良好但遠算不上驚人公司的標價達到歷史高峰。



2、巴郡採用新會計準則

在新會計準則下，巴郡未實現的收益及損失皆被納入損益表中，或令其去年第4季淨虧損約224億美元，2018年同期則錄純利326億美元。



3、接班人隨時候命

「股神」今年8月將邁入88歲，其多年來的投資夥伴兼「神級」隊友芒格(Charlie Munger)亦已年屆95歲高齡。巴菲特去年委任67歲的Ajit Jain及56歲的Greg Abel為副主席，似乎為接班人選露端倪，且觀望今年公開信會否披露更多內容！



4、仍然看好美國經濟前景？

美國總統大選將於2020年舉行，有關政治的議題不絕。不過，市場預期公開信中涉及美國經濟的內容或更多。雖然「股神」看好美國投資環境，惟市場於這一年表現波動，以及可能出現經濟衰退，未知他的投資意向是否仍然保持樂觀？



5、醫療聯營公司

巴郡於2018年宣布與亞馬遜及摩根大通合組聯營公司，以降低醫療開支及改善美國員工的醫療保障，惟其後並未披露詳情，市場料三方聯手或將為醫療業帶來顛覆和新機會，期望在今年的公開信中提及更多內容。



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