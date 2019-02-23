中證監易會滿到上海調研設立科創板

中國證監會公布，主席易會滿於周三至周四(20至21日)圍繞設立科創板並試點註冊制有關問題，帶隊赴上海聽取市場機構對相關制度規則的意見建議，並調研督導上海證券交易所相關改革準備工作。



易會滿在上交所主持召開座談會，聽取科創類企業、證券公司、基金管理公司、私募股權機構、會計師事務所、律師事務所代表的意見建議。各市場機構圍繞科創板發行上市條件、定價機制、交易制度、減持制度、券商跟投、紅籌企業科創板上市等熱點問題提出意見建議。他表示，中證監將結合正在開展的徵求意見工作，認真研究、積極採納相關意見建議，進一步完善制度規則。



他指出，上交所前期做了大量工作，要繼續保持良好狀態，進一步從嚴從細做好各項準備工作；要堅持市場化法治化的改革方向，聚焦發行上市審核、提升持續監管能力、優化交易制度、嚴肅退市規則、完善風險應對預案、加強新聞輿論宣傳等改革重點工作。



中證監副主席方星海和相關部門負責人一同參與調研。



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