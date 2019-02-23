2月二手住宅成交登記料創6個月新高
2019年02月23日 19:40
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嘉湖山莊
中原地產研究部指出，本月截止至20日，二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,394宗，總值108.4億元。預測整月登記約2,200宗及170.0億元，將較1月的2,188宗及158.8億元，分別輕微上升0.5%及7.1%。按此估算，成交登記宗數將創2018年8月以來的新高；而金額亦創5個月新高。
按屋苑而言，2月份嘉湖山莊、美孚新邨、沙田第一城及太古城，分別暫錄37宗、19宗、17宗及13宗買賣登記。
該行高級聯席董事黃良昇稱，二手成交登記企穩在2,000宗水平，反映新春前的實際市況持續暢旺。由於新春後二手樓市成交更進一步增多，預期二手買賣登記將會上揚。
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