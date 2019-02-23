撬走積架要員　吉利汽車母企在英國成立設計中心

外媒報道，吉利汽車(00175)母公司吉利集團將在英國成立設計中心，並撬走積架路華(Jaguar Land Rover)的知名設計師Wayne Burgess，冀為吉利系內，包括馬來西亞的寶騰(PROTON)、英國的蓮花(Lotus)及內地的領克(Lynk & Co)等多個品牌打造新車款。



由於英國脫歐及美歐貿易戰等問題，令英國及歐洲大陸的車廠經營面對更多不確定性，並且逐步「瘦身」，而吉利正看準歐洲汽車業寒冬，積極吸納英國及歐洲大陸的汽車設計人才。



報道又指，吉利預計，5年內將該設計中心的設計師團隊擴大至100人。吉利現時已先後在上海、瑞典、西班牙及美國成立了設計中心，合共聘用了逾900人的設計團隊。



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