曜熊理財：亞洲基金助分散風險

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美均希望加快達成貿易協議，在雙共同意願下，達成協議只是時間問題。中國在這次談判中，同意多項改革，但最後能否實行還是未知之數。吸收過去十年經驗，美國未來將加緊查看改革的進度，估計未來還會有更多問題出現。



在中美可能達成協定後，中港股市加速上漲，惟在協定正式達成時，可能出現反高潮，短線宜謹慎。近期市場風險偏好回升，估值也有所回升，視為階段性反彈，但可能難以持續。進入4月獲利壓力將會提升，市場亦將面臨反彈結束的風險。



不過，中國及亞太地區大型經濟體持續穩定發展，拉動亞太地區經濟增長。由於國際大宗商品價格下降和區域內各經濟體央行實施較為穩健的貨幣政策，亞太地區通脹壓力有所緩解。受惠於強勁的內需，今明兩年亞太地區經濟仍可實現經濟穩定增長。



今年上半年的企業利潤或仍會下行，對股價和市場走勢或形成壓力。進入4月獲利壓力提升，市場面臨反彈結束的風險。美國加息次數及中美關係仍影響整體市場的反彈進程，此時斷言中港股票基金已轉勢為時過早。



南向資金的流入情況也會影響藍籌股表現，進而影響整體市場的反彈進程。不過，目前已出現中長線投資機會。投資亞洲股票基金可減少中港基金的風險，主要是日本及東南亞國家不會與美國發生重大不和，未來美國攻擊對象仍是中國。

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