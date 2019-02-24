葉尚志：中銀業務增添潛力

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股總體仍能保持穩好的狀態發展，但是在高位開始呈現回吐阻力。事實上，在恒指再度創出年內新高後，前一級短期浪底位置，可以從27,534點上移至27,846點，在未有跌穿這個點位之前，恒指從1月初展開的一浪高於一浪發展模式將可保持，大盤總體穩好狀態也不會受到破壞。



然而，畢竟股市累漲幅度已多，對於好消息亦已有一定反映，要提防高位回吐壓力有逐步浮現機會，而28,300點是目前的好淡分水線，操作時更多要注意節奏。



中銀香港(02388)在去年10月深度下打了一波之後，有出現逐步盤穩回升走勢的迹象。近日粵港澳大灣區發展規劃綱要出台，進一步鞏固香港作為人民幣中心的地位，相信對中銀的未來發展更為有利，建議可關注中長期部署的吸納機會。



去年10月，由於香港銀行加息幅度低於預期，加上全球股市出現崩跌，中銀因而出現了一波深度調整，股價下跌超過20%，並且進入了盤底行情。在經過了調整後，中銀的預期市盈率10倍多，股息率超過4厘，相對其他香港銀行股，估值已變得更為合理吸引。



另外，在大灣區發展規劃中，國務院指出要在金融、航運、貿易等領域的共融合作，預料計劃將會提升對本港金融服務的需求，並進一步鞏固香港人民幣中心的地位，而該行是香港人民幣業務的清算行，相信更能在大灣區未來發展中受益。建議可於32元以下收集，止蝕於28元，目標看40元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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