鄺民彬：中資航空股投機短炒

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，三星公布，將在4月推出首款可摺疊屏幕手機Galaxy Fold。受消息帶動，上周四手機設備股做好。然而，根據市場調查機構IDC數據顯示，2018年第4季全球手機出貨量按年減4.9%。



中國信通院早前亦公布，今年1月份內地手機市場總體出貨量亦按年下降12.8%，反映需求未有起色。另外，摺疊手機索價逾1.5萬元，預期短時間內難以推動較大銷量增長。



再者，在用於摺疊手機上的OLED屏幕市場當中，三星目前佔主導的地位，其餘手機設備製造商受惠程度相對有限。反而，多鏡頭發展更值得市場關注，近期配置多鏡頭的機款陸續面世，消息層面上或可成為手機鏡頭股的短線催化劑。



MSCI本月底將會公布調高A股比重的計劃，吸引國際資金流入A股部署，加上報道指美國提出要求人民幣匯率穩定，支持人民幣持續強勢，中資航空股借機彈高。



無疑對比2018年油價大漲及人民幣貶值，今年航空業環境有明顯好轉。惟油價今年至今已累升逾兩成，節省燃油成本的好處減少。另外，對比去年春節同期的數據，內地今年農曆新年民航客運增長放緩5.5個百分點，需求方面仍有待改善。



不過，市場短期焦點圍繞人民幣走勢，主要的中資航空股市帳率約一倍，估值不高，料會吸引短線資金炒作。



後市方面，美國聯儲局考慮年內結束縮表，利好港股走勢，惟人民幣升勢能否持續，為後市走勢的關鍵之一，初步支持位在250天線(約28,302點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

