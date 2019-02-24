趙文傑：環球央行再度陷入困局

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，踏入2019年，環球投資市場似乎回復生機，在不足兩個月的時間，表現與去年第四季相比有如天淵之別。當中，MSCI明晟世界股票指數已升近10%、彭博巴克萊美國綜合債券指數升逾1%、費城金銀指數升近半成、紐約期油大升逾兩成三、美匯指數亦微升0.3%，反映股票、債券、商品及現金各項主要流動資產， 均有獲得資金流入，情況實屬近年罕見。



投資市場能夠扭轉頹勢，相信與聯儲局於今年初轉口風有莫大關係。聯儲局在去年12月時，官員仍普遍預期今年需要加息兩次。然而，1月會議紀錄指，大多數官員已不太確定今年是否需要加息，顯示當局已放棄12月的想法。



最新利率期貨顯示，市場預期聯儲局今年將按兵不動。至於縮表方面亦已改口風，同於上月的會議紀錄中，暗示或於今年稍後時間，宣布一個終止縮表的計劃。



去年「加息」加「縮表」雙管齊下，投資市場的表現已告訴大家，承受不了兩劑重藥同時服用。而過去十年由QE產生的資產泡沫亦是脆弱得很，令包括聯儲局在內的環球主要央行，近期已暗示有意再度放水。如日本央行行長黑田東彥近日指，若日圓波動損害經濟和物價，央行或考慮採取進一步寬鬆措施。逐步證明，央行除印銀錢這一招外，根本是無計可施。



對於未來數年的前景，筆者是感到悲觀的。目前世界主要經濟體的情況，就猶如喪屍末日電影般，一群未受感染的人因逃避喪屍而跑進安全屋中，當他們休息過後自以為養精蓄銳，能夠衝出去與喪屍決一死戰，最終失敗被迫返回安全屋一樣，找不到解決方法。



筆者認為，投資市場近期的亢奮表現不會維持太耐，因實體經濟轉差的事實已逐漸殺埋身。以歐洲為例，當地第三大經濟體意大利，經濟連續第二季出現萎縮，技術上已陷入衰退；英國脫歐前景不甚明朗。而我們較關注的中美經濟前景，亦處於貿易戰的陰霾之下。



最近雞犬皆升的現象，只是反映市場對寬鬆貨幣政策重臨的憧憬，預料樂觀情緒難以長期持續。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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