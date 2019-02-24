鄭勤龍：黃金需求因素或起變化

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，黃金從去年11月開始就一直被受追捧，即使在日前擁有黃金儲備僅次於美國和德國的全球第三大黃金儲備國意大利，其民粹政府官員正考慮出售該國的一些黃金儲備，以減輕其債務負擔，但金價的表現依然強勢。



更令人費解的是，一直被看待成避險工具的黃金，卻在全球經濟的下行風險、金融市場動盪以及全球貿易爭端和部分地區的地緣政治風險正在減弱的時候，仍不跌反升。



Zerohedge指出，交易員對近期黃金的升勢感到困惑，認為它不像傳統的避險交易。原因是，在2018年大部分時間裏與標普500指數走勢呈負相關的黃金價格，從去年12月末開始翻轉成了正相關。而且，黃金與標指的相關性甚至超過了美元、美債和日圓等避險資產。



據世界黃金協會的資料顯示，2018年全球央行總計增持了651.5噸黃金，比2017年增加了74%。這是布雷頓森林體系結束之後，各國央行最大的年度淨增持量。



就以中國為例，中國的黃金儲備已有一段很長的時間維持在一個非常穩定的水平，惟在去年12月開始，連續兩個月增加約10噸黃金。值得注意的是，由於中國的整體外匯儲備已停止上漲，因此已無需要為了保持黃金在整體投資組合中的佔比而買入黃金。



其實市場對黃金在需求上的性質，從今年1月開始已發生了微妙變化。由於聯儲局的立場忽然由鷹轉鴿，使到全球各大主要經濟體的央行也紛紛釋放出貨幣寬鬆信號。



在日前，日本央行行長黑田東彥更表示，如果日圓急劇上漲，傷及經濟並破壞實現2%通脹率目標計劃，日央行將可能削減長短期利率或加快印鈔步伐。市場在全球貨幣政策轉趨寬鬆的預期下，使到黃金成為目前對沖央行寬鬆政策的最有效工具。



從玄學角度來分析，2018戊戌土年，戌土有蕭殺之象，因土能生金，因此黃金在中美貿易戰下，成為了全球經濟下行風險的避險工具。到了2019己亥年，亥水有流通之象，亦等同貨幣寬鬆，由於金水相生，因此亦有利黃金走勢，只是需求的性質有所不同而已。

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