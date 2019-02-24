御峰理財：城市新規劃　透視投資先機

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周一中國公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，給大灣區發展方向提供綱領和發展方向。有人認為該規劃過於空泛，亦缺乏實質措施。但不可否認，大灣區成為繼「一帶一路」後將會長期影響香港發展乃至資產配置的國家戰略。



這份規劃並非流於表面，亦提供一些實質內容。其中，規劃提及兩個關鍵時點，意味大灣區具有明確的規劃目標。一是2022年，大灣區將成為國際一流灣區和世界級城市群框架；二是到2035年，大灣區形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式。同時，本規劃亦制訂了大灣區的空間分布，決定以構建極點帶動，軸帶支撐網絡化空間布局，這意味核心城市將在大灣區中作為核心引擎。



香港作為大灣區的四大中心城市，繼續成為粵港澳地區的龍頭城市。有媒體統計數據顯示，在規劃中「香港」被提及到的次數出現共計102次，超過其他三大中心城市的數量，意味香港在大灣區的地位將得到鞏固。另外，香港將繼續成為國際金融、航運、貿易中心。



作為跨越接近20年的長期規劃，大灣區綱領反映中國乃至世界的發展方向。投資者在制訂包括強積金投資在內的退休計劃中，必須考慮這些趨勢對資產部署格局的影響。首先，大灣區規劃繼續強調科技創新，意味科技仍然是未來十至二十年的重要產業和經濟的驅動力量。



我們過去亦曾指出，從歷史來看，有不同行業主宰金融市場，其中包括交通運輸、金融等行業，平均每個行業主宰金融市場約七十年。科技業已經主宰過去三、四十年時間，預計未來仍然會主宰市場超過20年。大灣區規劃亦反映科技行業領先地位仍然得到政策重視。



此外，現代產業，特別是服務業發展亦是其中一個重要的趨勢。對比其他主要灣區，粵港澳大灣區第三產業佔比仍較低。在產業升級過程中，不少優質企業能夠把握機遇，開拓新市場以及提升運用資源效率。加上中國逐漸開放金融市場，外資亦青睞中國優質資產。因此，基金透過主動配置，為投資者挑選在競爭中具備比較優勢的企業。



總括來講，大灣區規劃透視中國未來青睞創新和服務業的發展方向。在長期資產配置中，科技和優質中國企業值得投資者超配，以獲取中國經濟發展的成果。

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