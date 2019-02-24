陳健豪：歐元博反彈宜見好收

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，早前在北京舉行的中美第二輪談判沒有取得突破，不過從樂觀、阿Q精神的角度看，更重要的是，談判亦沒有破裂，上周在美國舉行另一輪談判。



觀乎美國總統特朗普近日在推特的言論都算頗為正常，正努力在3月1日期限前達成全面貿易協議，而特朗普亦有可能延長最後期限，以避免擾亂目前正在進行的實質性談判，因此，市場仍密切關注事態發展。



近日一眾外幣尤其是歐元及英鎊都明顯回升，將美匯指數重新由97水平壓回96.5，年內升幅已重新變回上升，似乎印證筆者在過去兩星期分別對歐元及英鎊的分析，出現應跌不跌的情況，該能成功為廣大讀者成功撈底。



事實上，相信很多投資者都對歐元久久未有下破1.12摸不着頭腦。整體而言，歐洲經濟從去年中開始一直都未有起色，而近日歐洲央行更首次公開承認，內部曾經考慮過再次啟動長期流動性機制(TLTRO)。



貨幣政策上，更將今年底有機會加息一事完全扭轉，而經濟數據不濟就拖累歐元區通脹久久未有回升，增長動力隨着外圍經濟體疲軟經濟影響，下跌得比想像中更快。難怪央行一眾官員都暗示有機會需要調整前瞻指引，言論繼續偏鴿。



以上種種，理論上都足以將歐元推低至1.12下方，亦解釋了為何筆早觀察到歐元應跌不跌的現象。



技術上，歐元兌美元在去年11月一度險守1.12水平，這次再次測試此位回升，令市場懷疑歐元是否已開始在技術上出現雙底形態，或有誘因吸引部分淡友先將累積以來的淡倉平倉，關鍵阻力仍在1.1580至1.1620，預期整個上半年都會在此區間繼續整固。



長線看，歐元上方阻力重重，尤其在1.18水平，1.21水平更屬長線看淡的入市良機。因此，今年歐元仍是有反彈無轉勢的格局。



今年有歐洲大選、德國大選和歐央行行長換屆；經濟方面，意大利陷入衰退，德國、法國也困難重重，在增長動力欠奉下，雖然筆者不看好美元，但歐元亦無條件大升，整個2019年極可能是以區間交易為主。短線既然歐元或先出現反彈，有好倉在手就以上文的數個阻力位分批平倉獲利。

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