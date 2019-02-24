鄺紫珊：油價具備上升條件

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，石油輸出國組織(OPEC)之產油國持續減產，以及中美貿易談判取得進展及有起色，強化市場對石油需求的信心，讓最近油價都大漲，自去年11月中以來，創收盤新高，全星期大升約6%。布蘭特原油近月期貨上升約7.6%，主因OPEC減產及委內瑞拉受制裁，提升供應趨緊張的預期。



OPEC上周公布其1月份原油產量每日減少近80萬桶，其中多數減產來自沙特阿拉伯，沙國石油部長更承諾下月將再追加減產每日50萬桶，即當月平均產量將降至每日980萬桶。



另外，美國對委內瑞拉及伊朗的原油制裁也繼續，限制其石油供應，加上利比亞的內亂亦導致石油產量下降，更傳出沙國離岸油田停產的消息，這些因素均引起市場對供應轉趨緊張。



同時，西德州輕原油期貨則因為美國原油庫存增加只上升約2.7%，而布蘭特原油期貨已轉為逆價差。事實上，去年年底時仍屬正價差，惟因OPEC減產、產油國預期外的供應中斷，以及估計經濟數據表現態度改變，均推使此次的原油價格和價差走強。目前歐洲、亞洲及美國都出現經濟放緩迹象，也將導致燃料需求增長放緩，但由於美國對委內瑞拉及伊朗制裁，將有助收緊對全球石油供應。



OPEC積極減產與需求增長超出預期，預期油市上半年都不會看淡，布蘭特油價第二季更有望達每桶67.5美元，而今年油市大致整體供需平衡，更提供了油價上升空間，但投資者要注意美國原油日產能增加的速度，以及各產油國的消息面變化，以及非OPEC國家產量增加與中國原油進口放緩等負面因素，也可能限制油價上升空間。

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